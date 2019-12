Reacția lui Adrian Năstase după ce președintele Iohannis a anunțat că-i retrage decorația

18:40

Pentru multi dintre noi, a visa ca mori este una dintre cele mai terifiante experiente pe care le putem avea atunci cand dormi. Insa trebuie sa stii totusi ca semnificatia acestui vis nu este negativa, asa cum te-ai astepta. Cu totii ne temem de moarte, este o frica primara, cu care ne nastem, iar conform lui Freud, visul reprezinta crapaturile prin care putem vedea cele mai ascunse si negre ganduri ale noastre. Dincolo de acest sentiment absolut firesc, poate aparea si ingrijorarea ca ceea ce ai visat este un semn rau si ca urmeaza sa ti se intample ceva. Suntem constienti in permanenta ca moartea este parte din viata noastra. Psihoteraputul Irvin D. Yalom, in cartea sa "Privind Soarele in fata" sustine ca niciodata nu putem suprima anxietatea in privinta mortii . "Este intotdeauna acolo, pandind intr-un colt intunecat al mintii".In cele mai multe interpretari insa, visul in care mori este unul cu semnificatii pozitive sau, cel putin, nu este de rau augur.