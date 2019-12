Quentin Tarantino și Uma Thurman au îngropat securea războiului după 15 ani

14:40

Cântăreaţa suedeză Marie Fredriksson, care a creat duo-ul pop Roxette cu Per Gessie în 1986, a murit la vârsta de 61 de ani, după o îndelungată luptă cu boala, potrivit mirror.co.uk. Era cunoscută, între altele, pentru melodiile "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart" şi "The Look". "Cu profundă tristeţe vă anunţăm că una dintre cele mai mari şi mai iubite artiste s-a dus. Marie Fredriksson a murit în dimineaţa zilei de 9 decembrie din cauza problemelor mai vechi de sănătate pe care le avea", a transmis managerul cântăreţei, Marie Dimberg. Ziarul suedez Express a anunţat: "Marie Fredriksson va fi plânsă de soţul ei Michael Bolyos şi cei doi copii ai lor". Marie Fredriksson şi Per Gessle au înfiinţat trupa Roxette în 1986, iar single-ul de debut al grupului s-a intitulat ”Neverending Love”. În aprilie 1989, grupul suedez a devenit o celebritate mondială cu piesa ”The Look”. De atunci, trupa suedeză a susţinut peste 560 de concerte în lumea întreagă, în faţa multor milioane de fani. Formaţia a lansat 51 de single-uri, iar albumele sale s-au vândut în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute cântece din repertoriul grupului Roxette se află piese precum ”Listen To Your Heart”, ”The Look”, ”It Must Have Been Love”, ”Joyride” şi ”Dangerous”. Marie Fredriksson a fost diagnosticată în 2002 cu cancer cerebral, dar a continuat să facă muzică în timpul perioadei de convalescenţă, care s-a concretizat în albumul ”The Change”, lansat în 2004. Artista s-a reunit cu Per Gessle şi au lansat împreună, în 2011, albumul ”Charm School”. Al 10-lea album de studio al grupului, ”Good Karma”, a fost lansat pe în iunie 2016.