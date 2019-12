Jeanna Friske a început să cânte şi vrea să revină în Rusia

00:00

Dupa ce si-a facut o cariera muzicala de invidiat, Dianna Rotaru si-a incercat puterile si in alte domenii. Am aflat ca interpreta gestioneaza niste afaceri, dar in alta tara. Daca vrei sa afli unde si despre ce afaceri e vorba, priveste aici http://muzfm.md/news/dianna-rotaru-face-afaceri-in-romania/