Katy Rain revine cu noi single-uri

Katy Rain are de gand sa revina in forta in showbiz, asa ca planifica sa lanseze un nou single. Daca vrei sa vezi ce urmeaza , priveste aici http://muzfm.md/news/katy-rain-revine-cu-noi-single-uri/

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MuzTV