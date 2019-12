E toxic decorul de sărbători sau ba?

10:30

„Ai răcit? Bea un ceai cu lămâie și îți va trece.” Desigur, argumentul principal al acestui sfat, pe lângă suplinirea cantității de lichide necesare în stările febrile, este vitamina C. Iar asocierea vitaminei C cu citricele (în special lămâia) la pătrat a devenit deja o tradiție. Probabil, e din timpurile sovietice, când în perioada rece a anului doar lămâile sau portocalele puteau fi găsite pe rafturile magazinelor. Desigur, în aceste condiții, ele erau asociate atât cu venirea sărbătorilor, cât și cu vitaminele necesare organismului. Adevărul este că citricele nu sunt cea mai bogată sursă de vitamina C, iar adaosul lămâii în ceaiul fierbinte distruge și această cantitate. Doza zilnică recomandată de vitamina C pentru un adult este de 70 mg. Reieșind din această cantitate, putem calcula în ce măsură acoperă această necesitate fructele sau legumele pe care le găsim la raft în perioada rece a anului. Iată un TOP al celor mai bogate în vitamina C fructe și legume: Măcieșul – uscat: 1200 mg/100 g, proaspăt: 650 mg/100 g = 1714,3% în cazul celui uscat și 928,6% în cazul celui proaspăt. Pe lângă vitamina C, măceșul conține și o cantitate mare de antioxidanți, care au capacitatea de a ajuta în perioada rece a anului și la stoparea proceselor inflamatorii din organism. Pentru a păstra maximul de vitamine, infuzați ceaiul din măceș la o temperatură nu mai mare de 40 de grade. Ardeiul roșu – 250 mg/100 g sau 357% Această legumă este bogată în caroten și licopen – antioxidanți puternici, capabili să lupte cu cancerul. Pe lângă aceasta, ardeiul roșu este campion și după conținutul de vitamina A. Coacăza neagră – 200 mg/100 g sau 285% Chiar și în starea congelată coacăza neagră rămâne pe un loc de frunte atât după conținutul vitaminei C, dar și a vitaminelor grupei B, P și K. Cătina – 200 mg/100 g sau 357% Situată mai jos în clasament doar din cauza răspândirii mai puțin vaste a acesteia, cătina este, la fel coacăzei negre, o comoară de vitamine și minerale capabile să se păstreze până în primăvară chiar și în stare congelată. Merele -165 mg/100 g sau 235,7% O sursă optimă, accesibilă și frecvent consumată în perioada rece, merele întrec după conținutul vitaminei C chiar și citricele. Pătrunjelul – 150 mg/100 g sau 214% Bogat pe lângă vitamina C și în vitaminele grupei B, PP, K și provitamina A, pătrunjelul poate fi crescut chiar în ghiveciurile de pe pervaz. Astfel, sursa de vitamina C devine maximal accesibilă. Important! Adăugați pătrunjelul în supe și ciorbe doar după ce l-ați luat de pe foc. Acest truc vă va ajuta să păstrați din vitamina C. Kiwi – 137 mg/100 g sau 195% Deși asociat în rare cazuri cu vitamina C, acest fruct exotic este mai bogat în aceasta decât citricele ce urmează mai jos în clasament. Lămâile și portocalele – 40 mg sau 57% Iată la sfârșitul clasamentului și fructele asociate cel mai frecvent cu vitamina C și profilaxia răcelilor. Acum argumentat și comparat cu norma zilnică recomandată, sunteți de acord să combatem mitul abundenței vitaminei C în citrice și să renunțăm la cumpărarea lor cu kilogramele? Fiți atenți la alegerile voastre! Cuvinte cheie: mituri vitamina C citrice Sursa foto: everyday health Sursa: https://roscontrol.com