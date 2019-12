Fostul deputat PD Constantin Țuțu a fost dat în urmărire internațională de Interpol

15:40

In decembrie, luna magiei si a cadourilor, in cadrul campaniei „Cu grija pentru parinti”, la teatrul poetic Alexei Mateevici se ofera o poveste pentru bunici si nepoti. Scopul proiectului este de a socializa, prin arta, si a savura un spectacol alaturi de cei dragi. Cum a fost spectacolul vedem in continuare.