Incendiu la AFI Cotroceni. Angajatii si clientii au fost evacuati

16:45

Bicicletele sunt tot mai populare printre niponi, in conditiile in care Japonia a intrat intr-o era in care tot mai multe persoane sunt pasionate de fitness. Din pacate, insa, a crescut si numarul persoanelor ranite si moarte in accidente. In aceste cazuri, justitia a obligat la achitarea unor despagubiri semnificative si, in aceste conditii, companiile de asigurari pot ajuta biciclistii sa suporte povara unor astfel de costuri.