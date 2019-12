Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit

12:40

Elon Musk a făcut o supriză publicului la finalul prezentării modelului Cybertruck, anunțând un alt vehicul neașteptat, informează CNN."Am făcut și un ATV", a spus Musk publicului, iar apoi un bărbat a apărut din culise pe un ATV electric cu anvelope off-road, a urcat cu el în bena modelului Cybertruck și l-a băgat în priză.We’ll aim to have it come out same time as truck. Two seater electric ATV designed to work with Cybertruck will be fun! Electric dirt bikes would be cool too. We won’t do road bikes, as too dangerous. I was hit by a truck & almost died on one when I was 17.— Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2019