Ex-deputat PCRM și PD - consilier municipal în locul lui Vladimir Cebotari

Cântăreaţa Marie Fredriksson, membră a trupei suedeze Roxette, celebră pentru hituri precum "It Must Have Been Love", a murit luni, la vârsta de 61 de ani, după o lungă suferinţă, potrivit mirror.co.uk, citat de Mediafax.Informaţia a fost făcută publică de cotidianul suedez Express, citând un comunicat al familiei acesteia: "Cu mare tristeţe anunţăm că una dintre cele mai mari şi mai iubite artiste a plecat dintre noi. Marie Fredriksson a murit în dimineaţa zilei de 9 decembrie, ca urmare a unei boli cu care a fost diagnosticate de mult".Marie era căsătorită cu Mikael Bolyos şi avea cu acesta doi copii, pe Inez Josefin, în vârstă de 26 de ani, şi pe Oscar, de 23 de ani.În 2016, după 30 de ani de carieră, Marie Fredriksson, solista duoului Roxette, fondat împreună cu Per Gessle, anunţa că se retrage din industria muzicală.