ULTIMA ORĂ! Percheziții la Primăria Chişinău și Agenția Servicii Publice

Președintele Igor Dodon astăzi a promulgat două legi cu impact social sporit, ambele fiind inițiative ale Președintelui Republicii Moldova. • Este vorba despre legea care reglementează indexarea pensiilor de două ori pe an, prima fiind efectuată la 1 aprilie pentru toți beneficiarii de pensii, în conformitate cu formula deja existentă. A doua indexare va fi efectuată la 1 octombrie pentru beneficiarii pensiile cărora nu depășesc minimul de existență. Am promovat acest proiect de lege încă din an...