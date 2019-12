O sexy brunetă reprezintă Moldova la SUPERTALENT LADY OF THE WORLD 2019: „E o provocare care n-a fost în planurile mele!” FOTO//

11:10

Interpreta Olga Verbiţchi de ceva timp are un nou look, informează SHOK.md. „Nu m-am gândit mult, cred că 5 minute. Am văzut la o fată şi am zis că vreau şi eu, am contactat fata care face codiţe, e o negresă, care e super tare şi mi le-a făcut. Spăl capul o dată pe săptămână […]