The Financial Times: Moscova e silită să-și schimbe strategia energetică

Liviu Dragnea tot mai speră să scape de închisoare. Marți, ICCJ judecă recursul în casație și contestația în anulare depuse de fostul lider PSD.Liviu Dragnea a formulat prin avocati, in 22 octombrie, la instanta suprema, recurs in casatie, o cale de atac fata de condamnarea de 3 ani si 6 luni in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. De asemenea, fostul lider PSD a depus, tot la ICCJ, si o contestatie in anulare in acelasi dosar.