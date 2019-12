Localitățile din țară care vor fi deconectate de la energia electrică marți 10 decembrie

21:15

Marin, care este argumentul pentru care ai acceptat să te implici în această campanie de promovare a integrităţii? Corupţia este o problemă mare la noi în ţară şi atunci când a apărut oportunitatea să mă împlic cumva în reducerea ei am acceptat din start. Eu pot participa la astfel de campanii doar prin muzică, pentru că eu asta fac. M-am bucurat că pot fi de folos prin creaţia mea. Nu am găsit niciun contraargument să nu o fac. Ce mesaj ai vrut să transmiţi prin piesa „Dacă ai dat, dacă ai luat”? Mesajul e unul simplu, dar foarte important — nu te implica în acţiuni de corupţie şi nu rămâne pasiv în cazul în care eşti martor la ilegalităţi. Deci, nu da, nu lua mită şi fii activ, sună la linia anticorupţie — 080055555, atunci când ştii că se comite o ilegalitate. Cum s-a „născut” această piesă? Prima versiune, audio, a apărut încă în anul 2014, în baza unei colaborări lansate la iniţiativa CNA. Din start nu ştiam ce voi scrie şi cum va fi această piesă pentru că nu eram la curent cu tot ce se întâmplă în acest domeniu. Ştiam despre existenţa corupţiei, dar nu ştiam prea multe despre prevenirea acestui fenomen. Am participat împreună cu angajaţi ai CNA la lecţii şi seminare unde s-a vorbit despre corupţie, darea şi luarea de mită şi cum se pedepsesc astfel de fapte. Am ascultat atent şi am conspectat tot ce s-a vorbit acolo, după care am început să construiesc scheletul textului. Piesa s-a lansat oficial în toamna anului curent când a îmbrăcat o haină, un videoclip… Da, şi trebuie să spun că atunci când am decis că facem un videoclip s-a schimbat un pic şi piesa în sine. Iniţial textul avea versuri mai lungi, care mergeau mai repede şi erau mai greu de înţeles, melodia era mai „isterică”. În vara anului curent, când PNUD şi CNA au propus să facem videoclip la această piesă, mi-am schimbat şi eu cumva viziunea asupra textului, am redus din el şi l-am făcut mai scurt şi mai consistent. Cum au comentat fanii tăi această piesă? Care a fost reacţia lor? În mare parte, cam în proporţie de 95 la sută, sunt comentarii pozitive. Mă bucur că lumea a înţeles şi a simţit de ce m-am implicat. Mulţi mi-au mulţumit pentru că susţin astfel de proiecte şi că nu scriu doar piese de dansat. Ce înseamnă pentru tine a fi integru? Cum este, în viziunea ta, un om integru? Un om integru este un om conştient şi responsabil faţă de sine şi faţă de viaţa lui. Dacă eşti responsabil, nu o să îţi permiţi să faci anumite lucruri care dăunează nu doar ţie, dar şi celor din jur. A da sau nu a da mită? Ce le-ai spune celor care încă au această dilemă? Sigur că trebuie să aleagă calea care le permite să rămână integri. A da mită e echivalent cu a compromite mersul corect al lucrurilor în societate. Mecanismul social trebuie să se mişte într-un fel anume, există nişte paşi pe care acesta trebuie să îi urmeze. În momentul în care intervine mita e la fel cum ai defecta un mecanism. Din acest motiv are de suferit multă lume. Care e mesajul tău pentru cei care au ascultat sau vor asculta piesa „Dacă ai dat, dacă ai luat”? Îi îndemn să asculte piesa, să vadă videoclipul, după care să o arate şi la alţi oameni, să o pună în discuţie cu colegii, părinţii, prietenii. Ar prinde la public o campanie în care mai mulţi artişti ar veni cu mesaje anticorupţie? Sunt sigur că o astfel de campanie ar avea o mare priză la public. Fiecare artist are publicul său, modul său de a transmite un mesaj. De exemplu, noi, cei din rap, transmitem mesajele prin versurile pe care le recităm. Nu ştiu cum ar face acest lucru un artist pop sau un artist de estradă, deoarece acolo se pune mai puţin accent pe mesajele din text. Cu siguranţă s-ar găsi o ieşire din situaţie, poate prin videoclipuri comune cu participarea artiştilor pop, rap şi rock. Eu cred că mulţi dintre ei ar accepta să se implice într-o astfel de campanie. Cum crezi, câţi dintre cei care au audiat piesa ta au renunţat să mai recurgă la mită? Eu cred că am reuşit să atrag atenţia la o bună parte dintre cei care au audiat piesa şi au asistat la „Lecţia de integritate de la Kapushon”. Sunt sigur că am pus pe gânduri multă lume. Poate cineva a meditat pentru prima dată la asta. Vreau să cred că sunt şi dintre cei care au luat nişte hotărâri ferme, de a nu da, a nu lua mită. Pentru tine s-a schimbat ceva după această campanie? Pentru mine a fost ceva nou, o experienţă în care am vorbit cu publicul meu despre lucruri serioase, lucruri care ne afectează pe toţi. Şi în cluburi interacţionăm cu publicul, dar acolo e vorba despre distracţie. În această campanie am discutat, am primit întrebări, am văzut cum gândesc tinerii. Ai arătat în piesa ta că mulţi oameni preferă să rezolve problemele cu care se confruntă cu ajutorul mitei. Nu îi opreşte nici faptul că îşi compromit viitorul sau că pun în pericol viaţa cuiva. Cum crezi de ce corupţia încă mai este răspândită în Republica Moldova? E o întrebare complicată. Nu deţin suficientă informaţie ca să dau un răspuns foarte profund. Suntem un stat care şi-a obţinut independenţa relativ recent şi modul de gândire a populaţiei încă nu este unul pe deplin liber, mulţi încă nu ştiu cum să ia decizii în mod independent. Oamenii care au gândirea liberă nu sunt corupţi şi nu încearcă să rezolve problemele pe căi ocolite. Eu, totuşi, cred că vom reuşi să depăşim această situaţie. Şi astfel de campanii sunt de mare ajutor. Tu ai ales să faci un rap mai special, cu mesaje mai profunde şi, cumva, ai „înobilat” acest stil muzical. De ce? Rap-ul a apărut în stradă şi s-a dezvoltat mult pe parcursul a 40 de ani de când există. Unii rapperi cântă despre distracţii, dragoste, alţii transmit mesaje sociale. Când m-am apucat de rap şi eu făceam nişte mesaje mai de stradă, dar odată cu vârsta am decis să fac o schimbare. Când a venit această schimbare? Am făcut muzică până în anul 2007 şi, în următorii patru ani, am luat o pauză, am plecat în Rusia unde am locuit şi lucrat. A fost o perioadă de analiză a multor lucruri, o perioadă în care m-am maturizat. Aveam 28 de ani când am revenit la muzică şi, în acel moment, am înţeles că vreau să fac ceva diferit. Ceea ce făcusem înainte nu mai corespundea intereselor mele. Plus că ştiam artişti din Rusia, Franţa, care făceau mesaje mai profunde, care te puneau de gânduri. Atunci am decis că voi face anume acest gen de rap. Înţeleg că această revenire a fost una de succes pentru tine. O întorsătură nouă, în carieră, în viaţă. A fost greu să revii? Eram la Moscova când am făcut primele două albume. Recunosc, am făcut aceste piese pentru mine. La acel moment se părea că mă voi stabil definitiv în Rusia, eram angajat într-o companie, cu salariu bun şi cu posibilitate de creştere în carieră. Primul album a prins, oamenii îmi dădeau întrebări, ascultau, îmi trimiteau video-uri. Când am văzut că a avut priză, l-am scris repede şi pe al doilea, după care am început să fiu chemat tot mai des la concerte în Moldova, iar eu am început să mă gândesc să revin acasă şi să reiau cariera muzicală. Dar, tocmai în acel moment mi s-a propus un post de muncă pe care îl aşteptasem trei ani la rândul în Moscova. Cum ai reuşit să faci alegerea? Am ales ce iubeam eu mai mult — muzica. Am mers la şeful companiei în care lucram şi i-am spus că eu mă mut în Moldova şi nu mai accept locul de muncă la care urmam să fiu avansat. „Eşti nebun! Ce să faci acasă?”, mi-a spus el. Am zis la revedere, am revenit acasă şi mi-am pus scopul să mă ocup numai de muzică. Dacă nu aveam să reuşesc să obţin succes, urma să plec din nou în Rusia. Mi-am acordat un an pentru asta. Totuşi, în primul an nu a fost uşor, nu prea erau concerte, dar mă implicam peste tot pe unde era posibil. La scurt timp după aceasta am lansat „Mămăliga”, o piesă care a prins foarte bine la public. Eram solicitat nu doar în Republica Moldova, dar şi în România. Semnasem un contract cu „Kat music” pentru piesa „O şosea din Europa”, pe care am interpretat-o cu Guz. Astfel că, treptat, m-am pomenit implicat de-a binelea. Ai regretat vreodată această revenire? Nu am regretat niciodată pentru că am făcut ceea ce iubesc eu cel mai mult. Tot timpul am vrut să fac anume asta, încă din 1999 când m-am apucat de muzică. Şi chiar dacă a existat o pauză, probabil că am avut nevoie de ea ca să înţeleg ce vreau să fac. Şi acum merg frecvent la Moscova, am multe rude acolo, îmi place oraşul, dar îmi dau seama că locul meu e aici. Ce urmează? Ne putem aştepta şi la alte melodii cu mesaje sociale? Da. Zilele acestea am lansat o piesă cu un mesaj foarte puternic - „Iartă-ne, Pământule”. Abia aştept să văd reacţia publicului. Noi îţi dorim succes!