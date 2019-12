Octavian Țîcu: Trei motive pentru care Vlad Filat a fost eliberat din închisoare

06:00

Avem nevoie de măsuri chirurgicale, care să însănătoşească statul şi sprijină eforturile Centrului Naţional Anticorupţie pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Potrivit agenţiei Infotag, o declaraţie în acest sens a făcut preşedinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, la deschiderea Conferinţei Naţionale Anticorupţie, organizată cu ocazia Zilei internaţionale anticorupţie, transmite stiri.md. "Vom reuşi dacă vom lucra coordonat, cu eforturi susţinute şi cu abordări pragmatice, realiste şi hotărâte, iar angajarea societăţii, a sectorului public şi privat în lupta cu abuzurile şi mita este vitală", a spus speakerul. Ea a subliniat că prioritatea autorităţilor este lupta cu corupţia în toate formele ei: mică, mare sau sistemică şi livrarea rezultatelor vizibile în conformitate cu obiectivele trasate în strategiile, planurile de activitate şi legislaţia naţională anticorupţie. "Adevăratele reforme trebuie să pornească de la fiecare dintre noi, de la conştientizarea corupţiei la implicarea proprie în vederea cultivării integrităţii publice şi crearea climatului zero la corupţie în instituţiile de stat", a spus Greceanîi. Prim-ministrul Ion Chicu a menţionat la forum că, "de ani de zile, politicienii şi formatorii de opinie fac competiţie cine vorbeşte mai inspirat despre fenomenul corupţiei, cine organizează conferinţe mai mari". "Dar intensitatea discuţiilor publice nu a adus rezultatele aşteptate. Trebuie să ne ocupăm serios de readucerea încrederii oamenilor în ziua de mâine, iar pentru asta trebuie să modernizăm economia, să industrializăm ţara, să creăm locuri de muncă şi să creştem bunăstarea oamenilor", a declarat Chicu. Premierul a îndemnat să se renunţe la atacuri agresive în adresa oamenilor de la care se aşteaptă progrese în combaterea corupţiei. "Dacă vrem ca ei să îşi facă treaba mai bine, haideţi să-i ajutăm să devină mai buni. Noi, echipa Guvernului, mizăm pe responsabilitatea, obiectivitatea şi buna voastră intenţie de a schimba lucrurile în Moldova. Avem nevoie de energia, inspiraţia şi patriotismul Dvs. Sunt adeptul ideii că ordine în casa noastră putem face doar noi. Haideţi să facem ordine şi să construim împreună un viitor bun aici, acasă", a subliniat el. Cea de-a XIV-a Conferinţă Naţională Anticorupţie se desfăşoară în acest an sub genericul "Abordarea sectorială a corupţiei: Progrese şi deficienţe". Evenimentul are loc în contextul marcării Zilei internaţionale anticorupţie, stabilită prin Rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 31 octombrie 2003. La conferinţă participă membri ai Guvernului, reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare şi ai donatorilor.