Victor Bazarov are 64 de ani, iar de la vârsta de 36 de ani este țintuit la pat

O situatie nefericita, in urma cu aproape 30 de ani la locul de munca, i-a distrus viata unui barbat in toata firea. Omul este tintuit la pat, iar daca are nevoie sa iasa din casa, pune mana pe premergator. A ajuns sa depinda acum doar de sotie. Este povestea trista a lui Victor Bazarov din Chisinau, care accepta lovitura crunta a sortii, dar nu si indiferenta, pe care o manifesta statul fata de cetatenii cu dizabilitati.

