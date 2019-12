CSJ, decizie definitivă în dosarul Șor

Partidul Sor va trebui sa verse in bugetul de stat peste doua milioane de lei. Curtea Suprema de Justitie a dat castig de cauza Comisiei Electorale Centrale in dosarul privind finantarea formatiunii, prin donatii interzise, in timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din februarie. Este o decizie incorecta, afirma reprezentantii Partidului Sor, care au adaugat ca NU vor achita cele doua milioane de lei.

