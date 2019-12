Vladimir Plahotniuc ar vrea să cumpere Prima TV din București, scrie presa din România

22:00

Locatarii a doua blocuri din Durlesti dorm cu frica in san, de mai multa vreme. Problema, deocamdata nerezolvata, consta in suprasolicitarea cutiei de distributie a curentului. Un antreprenor de la parter ar folosi, potrivit locatarilor, prea multa lumina si creeaza scurtcircuite. Locatarii suna la RED UNION Fenosa si asteapta solutii, dar furnizorul le spune ca nu este in masura sa intervina.