Premiul pentru cooperare cu România a fost oferit Congresului Autorităţilor Publice Locale din R. Moldova

Vladimir Plahotniuc, cel mai important proprietar de presă din R. Moldova, cel care deține postul de televiziune Prime TV de peste Prut, dar și alte instituții media, este interesat de postul românesc Prima TV scrie Pagina de Media.Potrivit unor surse apropiate tranzacției, prima ofertă - prin compania Prime (deținută de oligarh) - a fost deja depusă, iar creditorii, pentru că Prima TV este în insolvență, au fost anunțați de intenția lui Plahotniuc.Suma oferită ar fi în jurul valorii de 20 de milioane de lei, ceea ce înseamnă puțin peste patru milioane de euro.Cu toate acestea, potrivit sursei citate, pașii până la un eventual contract se pot întinde pe o perioadă nedeterminată. Într-o primă fază, creditorii aprobă oferta inițială. Urmează discuțiile și, abia apoi, ofert finală (și ea tot aprobată de creditori). Abia apoi se face contractul de vânzare-cumpărare.Vladimir Plahotniuc este cel mai mare mogul de presă din Republica Moldova. Acesta deține șase posturi de televiziune, dintre care două cu acoperire națională, și trei posturi de radio. Posturi de televiziune: Publika TV și Prime TV - cu acoperire națională, Canal 2, Canal 3, CTC Moldova și Super TV. Posturi de radio: Publika FM, Muz FM și Maestro FMLa posturile lui Plahotniuc lucrează și oameni de televiziune din România. Cristian Tabără este moderator la Publika TV , iar Dan Negru prezintă Deal or not Deal și Roata norocului la canalul generalist Prime.Amintim că Prima TV a mai ajuns, odată, până în faza finală a negocierilor, la contractul de vânzare-cumpărare (pe care creditorii l-au aprobat), dar tranzacția a picat.Atunci, Prima TV, post deținut de Cristian Burci. urma să semneze cu omul de afaceri Adrian Tomșa, cel care are, printre altele Look TV, Look Plus și Profit.ro. Însă, după ce creditorii au fost de acord cu oferta, a urmat un nou pas: în februarie 2019, Adunarea Creditorilor a aprobat și forma contractului, ultima etapă urmând a fi semnarea efectivă a acestuia. Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, discuțiile s-au blocat în această etapă.Vlad Plahotniuc este dat în urmărire internațională de procurorii anticorupție din R. Moldova, iar săptămâna trecută a primit interdicție de a intra vreme de zece ani în Elveția și Liechtenstein.Fostul lider al PDM are calitate de învinuit, pe cauzele penale din gestiunea Procuraturii Anticorupție, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin. (3) lit.b) din Codul Penal al Republicii Moldova – spălarea banilor, săvârșită în proporții deosebit de mari.Pe 10 octombrie procurorii anticorupție au cerut mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc, iar o zi mai târziu Judecătoria Chișinău a emis mandat de arest preventiv.După pierderea puterii de către PDM, partidul pe care îl conducea, Plahotniuc a părăsit Republica Moldova.