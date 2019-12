Premierul Ion Chicu, către militarii care pleacă în Kosovo: „Suntem siguri că veți acționa astfel încât numele Moldova să fie asociat cu termeni precum demnitate și siguranță”

18:00

Un tânăr, Igor Bodean, din satul Văsieni, raionul Ialoveni, s-a adresat prin intermediul unei rețele de socializare premierului Chicu cu rugămintea organizării unei excursii la Guvern. Tânărul este pasionat de voluntariat, este liderul unui grup de inițiativă, și a reușit să creeze echipe de adepți, care-l susțin în activități social utile precum îngrijirea bătrânilor, salubrizarea localității, or chiar elaborarea proiectelor menite să atragă fonduri pentru izolarea termică or reparația acoperișului unor edificii publice. Prim-ministrul a dat curs solicitării și a invitat tinerii voluntari la Guvern. În cadrul vizitei, echipa din 17 copii a beneficiat de o excursie, care a inclus sala de ședințe a Cabinetului de miniștri, muzeul Guvernului și unele săli de lucru. După excursie, tinerii au avut și o discuție cu șeful Executivului, în cadrul căreia au făcut un schimb de opinii despre cum ar trebui să fie viitorul Republicii Moldova și cum ar putea să contribuie fiecare pentru ca acest viitor să se apropie mai curând. Premierul a vorbit tinerilor despre locul prioritar, pe care îl are educația în Programul de Acțiuni al Guvernului, și a asigurat voluntarii că, Executivul planifică acțiuni concrete menite să determine îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ. De asemenea, prim-ministrul le-a comunicat tinerilor despre intenția Executivului de a crea Centrul național de voluntariat în calitate de instituție publică, care va avea misiunea să crească randamentul și să extindă activitățile de voluntariat. La finalul vizitei, voluntarii au făcut poze cu prim-ministrul și au promis să se implice și mai activ în soluționarea problemelor sociale în localitățile lor.