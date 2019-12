Cine este noul șef al diplomației UE și de ce promovează „limbajul puterii”

08:00

După mai mult de trei decenii de muncă şi investiţii de aproape 1 miliard de dolari, GlaxoSmithKline şi partenerii săi sunt pregătiţi să lanseze un vaccine pentru malarie, boala care se contactează de la ţânţari şi omoară aproape jumătate de milion de persoane în fiecare an, potrivit Bloomberg. Vaccinul este dezvoltat împreună cu organizaţia non-profit […]