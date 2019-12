Creatorul Duster, Logan și Sandero, Gerard Detourbet, s-a stins din viață

13:50

A fost numit câștigătorul concursului Car of the Year Japan (Mașina Anului în Japonia). Titlul a fost câștigat de SUV-ul nipon Toyota RAV4! Toyota primește acest titlu după o pauză de zece ani. Automobilul anului este ales în baza notelor oferite de 69 de jurnaliști din Japonia. La concurs participă doar modelele care au apărut Articolul Toyota RAV4 câștigă titlul Car of The Year în Japonia! apare prima dată în AutoExpert.