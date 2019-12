Momentul emoționant în care o fetiță de 4 luni aude pentru prima dată vocea mamei

10:50

Preşedintele american Donald Trump a mulţumit Iranului pentru „o negociere foarte corectă” în cazul schimbului de deţinuţi intervenit sâmbătă între cele două ţări inamice, relatează AFP. „Mulţumesc, Iran, pentru o negociere foarte corectă. Vedeţi, putem face o înţelegere împreună!”, a scris preşedintele american pe Twitter, după ce un iranian deţinut în SUA, Massoud Soleimani, şi un american încarcerat în Iran, Xiyue Wang, au fost eliberaţi sâmbătă. Xiyue Wang, cercetător la Universitatea Princeton, era încarcerat de trei ani în Iran, iar Massoud Solemani fusese arestat la Chicago în urmă cu peste un an. Schimbul a fost făcut în Elveţia. În aceeaşi postare pe Twitter, preşedintele american a scris că Wang a fost „luat în timpul Administraţiei Obama (în ciuda unui cadou de 150 miliarde de dolari) şi remis în timpul Administraţiei Trump”. Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019