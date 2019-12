Patrula Jurnal TV, 7 Decembrie

20:00

Adus in functie de conducere, desi este urmarit penal. Boris Golovin a revenit in fruntea Centrului National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca. S-a facut prin ordinul ministrului Sanatatii, in pofida faptului ca are statut de invinuit in ”dosarul ambulantelor”. Instanta a anulat ieri ordinul fostei conduceri a Ministerului Sanatatii, prin care functionarul a fost demis. ”Restabilirea lui Golovin in functie va influenta depozitiile martorilor, care ii sunt iarasi subalterni”, a comentat fostul ministru Ala Nemerenco.