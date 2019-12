Profilul de gen al aleșilor locali în cadrul scrutinului din 20 octombrie 2019: Din 898 de primari - 21,8% sunt femei

09:20

În trimestrul III al acestui an salariul mediu al angajaților din Moldova IT Park a constituit 29.133 de lei, de patru ori mai mare decât salariul mediu pe economie Potrivit unui raport al Moldova IT Park, în trimestrul III al anului 2019 salariul mediu al angajaților companiilor rezidente a fost cu 25,2% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, transmite mold-street.com.