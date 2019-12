Filat, prezent la o ședință a PLDM, anunță când va reveni în politică

10:10

Un hibrid între maimuță și porc a fost creat de cercetători într-un laborator din China. Cei doi porci s-au născut cu trăsături de maimuțe, însă au murit o săptămână mai târziu, potrivi Mirror. Oamenii de știință au injectat celule de maimuță modificate genetic în embrionii porcilor. World's first pig-monkey hybrids created by scientists in Chinese […] Articolul (FOTO) Cum arată primul animal hibrid porc-maimuță apare prima dată în Cotidianul.