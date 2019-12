Prim-ministrul Ion Chicu a primit în audiență sătenii din Drepcăuți

14:00

Prim-ministrul Ion Chicu a exprimat respectul și înalta apreciere pentru munca și dedicația lucrătorilor din agricultură, în cadrul unei ceremonii festive organizate cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare. „Pentru mine agricultura are o definiție pământească - e domeniul, care se ocupă de prelucrarea pământului în scopul producerii alimentelor. Cât de departe nu a pășit știința, omul rămâne dependent deplin de ceea ce produce pământul – iar dumneavoastră sunteți cei care aduc pâinea pe mesele noastre. Fapt, pentru care vă mulțumim din suflet!” Potrivit datelor, 30% din populația țării activează în sectorul agrar, care produce circa 12% din valoarea PIB. În acest, context, premierul a spus că Guvernul se va concentra pe modernizarea și tehnologizarea domeniului agricol, inclusiv pe realizarea proiectelor care să să atragă tinerii în agricultură și să dezvolte produse noi. Prim-ministrul a confirmat că Guvernul are obiectivul de a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile statului, inclusiv în dezvoltarea economiei naționale, unde sectorul agrar are un rol foarte important. Iar actualul model axat pe vânzarea de pe câmp a producției agricole primare, este depășit și nu generează plus valoare fermierilor, de aceea premierul a precizat că aceste procese trebuie modernizate. Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare a ajuns în acest an la cea de-a 25-a aniversare. La eveniment, a participat președintele țării, Igor Dodon, parlamentari, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, dar și parteneri de dezvoltare.