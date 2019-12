PLDM convoacă Consiliul Politic Național cu ocazia împlinirii a 12 ani de la fondare

09:40

Hepatita este a doua cea mai importantă cauză de decese cauzate de infecții la nivel mondial şi există şanse de 9 ori mai mari să fie infectaţi cu hepatită decât cu HIV. Deși hepatita este o problemă majoră de sănătate publică globală, aceasta a fost priorizată numai după ce OMS a identificat puncte de acțiune specifice care vor ajuta la prevenirea hepatitei virale ca parte a „Agendei 2030 pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”. OMS susţine că hepatita poate fi eliminată complet până în anul 2030 dacă există o investiție de 6 miliarde de dolari pe an. Ce este hepatita? Hepatita este o boală infecțioasă care se caracterizează prin inflamație hepatică care poate duce uneori la fibroză, ciroză, respectiv cancer la ficat. Deși factorul cauzal primar este o infecție virală, hepatita se poate dezvolta și din cauza expunerii la substanțe toxice (alcool, medicamente etc.) și a bolilor autoimune. Există cinci tipuri de virusuri hepatite: A, B, C, D și E. Dintre acestea, tipurile A și E sunt transmise în general prin apă sau alimente contaminate, în timp ce tipurile B, C și D sunt transmise prin contact cu lichide corporale infectate. Hepatita A și E sunt caracterizate de obicei prin infecții ușoare de auto-limitare, în timp ce infecțiile cu hepatită B și C sunt de natură cronică, ceea ce duce adesea la ciroză hepatică și cancer. Prevalența hepatitei Hepatita virală provoacă aproximativ 1,4 milioane de decese în fiecare an. Virusurile hepatitei B și C provoacă aproximativ 90% din aceste decese, în timp ce celelalte virusuri cu hepatită provoacă restul de 10% din cazurile de deces. Hepatita B este una dintre cele mai grave și frecvente boli infecțioase la nivel mondial. Aproximativ 1/3 din populația globală a fost infectată cu virusul hepatitei B. Conform estimărilor globale, infecția cronică cu hepatita C afectează aproximativ 71 de milioane de oameni și îi pune în pericol să dezvolte ciroză hepatică, precum și cancer de ficat. Conform OMS, hepatita poate fi prevenită, tratabilă și curabilă, în special în cazul hepatitei C.