Igor Dodon l-a felicitat pe omologul său finlandez cu Ziua națională a Finlandei

02:10

Premierul Ion Chicu a mers într-o vizită de inspecție la „Chișinău Arena”. • Inspectând obiectul, șeful Executivului a apreciat înalt evoluția rapidă și calitatea înaltă a lucrărilor de construcție a complexului, care urmează a fi dat în exploatare la sfârșitul lunii aprilie 2020. „Acest obiect are o valoare enormă pentru dezvoltarea sportului, dar și a multor activități culturale în Republica Moldova. Este un exemplu de calitate în organizarea și realizarea lucrărilor. În mai puțin de un an, co...