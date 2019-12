Egor Jukov, tânărul blogger condamnat de regimul lui Putin: „Scopul meu este să devin președintele Rusiei”

17:20

În România, liderul partidului PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș a anunțat, sâmbătă, că partidul său urmează să organizeze un congres al reprezentanților PLUS din diaspora, în primăvara anului viitor. Președintele PLUS a mai subliniat că este necesar ajutorul membrilor din diaspora pentru organizarea alegerilor locale din România, din 2020.„Vreau să anunțat acum, aici, că ne propunem ca în primăvara anului viitor să organizăm un prim congres al diasporei PLUS. E un prim pas prin care dincolo de ceea ce se întâmplă să arătăm că România e una și că problema e aceeași, indiferent unde locuiesc românii", a declarat Dacian Cioloș, sâmbătă, în cadrul Convenției Naționale PLUS.La Convenția Națională vor fi votați președintele și coordonatorii regionali și va fi discutată relația cu Uniunea Salvați România, cu care a format o alianță pentru alegerile europarlamentare din mai 2019. Cele două partide au avut și un candidat comun la prezidențialele din noiembrie 2019, pe Dan Barna.În primul tur al prezidențialelor din România, pe 10 noiembrie, alegătorii din R.Moldova au votat într-o majoritate covârșitoare pentru președintele Klaus Iohannis, urmat la mare distanță de Dan Barna, candidatul USR/PLUS și Theodor Paleologul, candidatul Partidului Mișcarea Populară al fostului președinte român, Traian Băsescu.