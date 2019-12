Tineri voluntari: Schimb de opinii despre cum ar trebui să arate viitorul Republicii Moldova

15:40

«Am petrecut o seară extraordinară în compania primarului de Kiev, Vitalie Kliciko. Am discutat în detaliu despre sistemul integrat de administrare a serviciilor și primăriei orașului, sănătate, educație, gospodăria locativ comunală, transport, securitate. Am văzut cum toate problemele dar și soluțiile pot fi vizualizate în regim real. Am convenit că vom face schimb de expertiză în acest sens. La fel, am discutat despre mai multe proiecte și programe care le putem elabora și realiza împreună», a scris Ion Ceban, într-o postare pe Facebook.