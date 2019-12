Elevii şcolilor germane au învăţat să orneze tradiţionala prăjitura Lebkuche

11:15

Lumea jucăriilor din Playmobil este ecranizată în 'Playmobil: The Movie', un film ce combină acţiunea reală cu animaţia şi a cărui protagonistă este actriţa de origine latino-americană Anya Taylor-Joy. În regia debutantului Lino DiSalvo, acest film destinat publicului infantil prezintă aventurile a doi fraţi (Anya Taylor-Joy y Gabriel Bateman) desfăşurate în universul ludic Playmobil. Felicity Jones şi Eddie Redmayne, cuplul de actori care a triumfat în celebrul lungmetraj 'The Theory of Everything' (2014), revin împreună pe marile ecrane în filmul biografic 'The Aeronauts', în regia lui Tom Harper ('Wild Rose', 2018). Această dramă de aventuri prezintă odiseea balonului cu aer cald (aerostat) creat de inginerul James Glaisher (Redmayne) şi pilotat de Amelia Rennes (Jones). Cubanezul William Levy este protagonist şi unul dintre co-scenariştii filmului 'En brazos de un asesino', un thriller unde o are ca parteneră de platou pe actriţa spaniolă Alicia Sanz. Regizat de Matías Moltrasio, filmul prezintă povestea unui ucigaş cu simbrie (sicario) al cărui drum se încrucişează cu cel al unei tinere care fuge de un criminal. Cineasta franceză Céline Sciamma prezintă în cinematografele americane aplaudatul lungmetraj 'Portrait de la jeune fille en feu', care a câştigat premiul pentru cel mai bun film la ediţia de anul acesta a Festivalului de Cannes. Noemie Merlant şi Adele Haenel sunt protagonistele acestui film delicat care prezintă povestea de dragoste imposibilă dintre două femei în Bretania secolului al XVIII-lea. Campania de Crăciun, una dintre perioadele comerciale cele mai prolifice pentru studiourile de cinema, va începe săptămâna viitoare când este aşteptată premiera celor două blockbustere ale anului, 'Jumanji: The Next Level', şi 'Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker', care va ajunge în cinematografe pe 20 decembrie.