Veniturile și cheltuielile bugetului de stat, în creștere

15:20

Deputații au votat astăzi proiectul de lege privind indexarea pensiilor de două ori pe an. Proiectul intră în vigoare în prima zi a anului viitor. La 1 ianuarie 2020 intră în vigoare proiectul de lege privind indexarea pensiilor de două ori pe an. Asta după ce astăzi, deputații au votat proiectul în a doua lectură. … Articolul Votat! Din 2020, pensiile vor fi indexate de două ori pe an apare prima dată în TVC.