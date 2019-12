„Republica Moldova are nevoie de oameni onești, politicieni cinstiți, să facă ordine în țară” (FOTO / VIDEO)

17:50

Procuratura Generală s-a autosesizat ca urmare a publicării în presă a unei scrisori anonime în care șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este acuzat de abuz de putere și îmbogățire ilicită.„Noi nu avem oameni față de care să nu inițiem controale”, a declarat procurorul general Alexandru Stoianoglo după ședința Consiliului Superior al Procurorilor. „Noi nu am primit o informație pe cale oficială. Am văzut dimineață în presă și ne autosesizăm” a declarat Stoianoglo, citat de Agora.md.Viorel Morari a respins deja acuzații cuprinse în scrisoarea anonimă. În primăvara acestui an a avut loc un episod similar, când scrisori anonime cu acuzații la adresa lui Viorel Morari au fost expediate presei. În primăvară, Morari era acuzat de abuz de putere în legătură cu afacerile lui Andrei Tranga, proprietarul rețelei de restaurante „Andy's Pizza” și „La Plăcinte”.La începutul lunii mai, Morari a demisionat, iar pe 17 septembrie a fost reinstalat în funcție.