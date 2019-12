VIDEO | Mai mulți locuitori din Bălți se sufocă în propriile apartamente. Subsolurile blocurilor sunt pline de excremente

09:50

Vă prezentăm principalele evenimente ale datei de 6 decembrie: 1877 A fost realizată prima înregistrare sonoră Inventatorul american Thomas Alva Edison, cunoscut și ca „Magicianul din Menlo Park”, a fost cel mai prolific inventator al timpului său prin aplicarea practică a descoperirilor științifice. El a realizat prima înregistrare sonoră recitând “Mary had a Little Lamb”, la West Orange, New Jerse. 1768 A fost publicată prima ediție “Encyclopaedia Britannica” Encyclopædia Britannica este cea mai veche enciclopedie generală scrisă în limba engleză. Considerată de mulți ca fiind prima autoritate în domeniu, articolele sale sunt de regulă considerate corecte, de încredere și bine scrise. […]