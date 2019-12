Opinie: „Igor Dodon, agentul de influență al Rusiei în R. Moldova, este vulnerabil”

22:40

Maia Sandu, liderul PAS, a declarat că nu vede în Vlad Filat un potențial concurent politic și nu-și face griji, deoarece el nu are viitor în politică. Fostul premier a mai adăugat că nu are de gând să discute cu Vlad Filat.„Nu-l văd în calitate de concurent, nu-mi fac griji. Cred că cetățenii Republicii Moldova au înțeles că numai oamenii onești merită să-i conducă”, a mai spus Maia Sandu.De asemenea sursa a menționat că nu a luat legătura cu Vlad Filat după ce acesta a fost eliberat din închisoare. Maia Sandu a dat de înțeles că nu va discuta cu acesta, nici dacă o va contacta. „Nu răspund la numere necunoscute. Nu îl am în cartea de telefoane. Eu mi-am schimbat numărul. Nu am ce să discut cu el”, a subliniat fostul premier.Și Andrei Năstase, președintele PPDA, a declarat că Vlad Filat nu mai are dreptul moral să revină în politică.La rândul său, Vlad Filat a specificat în prima conferință de presă că în momentul de față nu este interesat de politică, dar „asta nu înseamnă că nu voi discuta cu oameni politici”.Amintim că, Vlad Filat, fostul premier al Republicii Moldova, condamnat în 2016 la nouă ani de detenție pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost eliberat condiționat, pe 3 decembrie 2019, din penitenciarul nr. 13, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis să reducă termenul de detenție cu 682 de zile. Decizia a fost luată în baza constatărilor Curții Europene pentru Drepturile Omului.