Opinie: „Rusia vrea să aplice scenariul din regiunea transnistreană și în estul Ucrainei”

Nicu Popescu, fostul ministru de externe de la Chișinău, spune că recenta reacţie „extrem de dură” a României ar exprima nu doar părerea Bucureştiului, ci şi a occidentului, şi ea s-ar datora faptului că partenerii s-ar simţi „minţiţi şi ofensaţi” de modul cum au fost trataţi de preşedintele R. Moldova.„Ne ciocnim de o situație în care cel mai important partener strategic al Republicii Moldova, România, a ieșit cu un comunicat extrem de dur, în urma întrevederii dintre ministrul de externe al Republicii Moldova și cel al României. Astfel de comunicate dure sunt foarte rare atât în istoria politicii externe a Republicii Moldova, cât și în relațiile dintre state. Și explicația unui ton atât de dur rezidă în faptul că partenerii europeni ai Republicii Moldova se simt mințiți și ofensați de modul în care au fost tratate relațiile cu aceste țări în ultima jumătate de an, înainte de toate, de către președintele Dodon, pentru că dumnealui a făcut foarte multe promisiuni legate de reforma justiției, legate de dorința sa ca guvernul Sandu să dureze, nu doar României, ci tuturor statelor europene și Statelor Unite. În acest moment, practic, toți partenerii externi ai Republicii Moldova s-au simțit mințiți și, evident, acest lucru va avea și deja are repercusiuni serioase asupra relațiilor Republicii Moldova cu acești parteneri”, a declarat Nicu Popescu într-un interviu pentru Europa Liberă.De asemenea, sursa a adăugat că România spune ceea ce crede practic toată Uniunea Europeană la nivelul serviciilor diplomatice. „Amintim că în septembrie dl președinte Dodon a avut o scurtă întrevedere în culoarele Adunării Generale a ONU și în acea întrevedere, la care eu nu am fost prezent, dar s-au făcut anumite promisiuni României și peste câteva săptămâni acele promisiuni au fost încălcate și, evident, partea română se simte mințită în aceste schimburi diplomatice, dar același lucru este valabil și pentru Uniunea Europeană. Iată aceste conflicte, acuzații și minciuni care s-au acumulat și au venit din diferite direcții, și de la diverși reprezentanți ai actualei guvernări s-au acumulat pentru a crea o dinamică foarte negativă care complică foarte mult și eforturile dlui ministru Aureliu Ciocoi, și eforturile Ministerului de Externe al Republicii Moldova de a promova interesele Republicii Moldova peste hotare”,a mai explicat fostul ministru de externe de la Chișinău.Potrivit lui Popescu, mai există și acea declarație foarte antieuropeană a prim-ministrului Chicu, în care se punea în cârca Uniunii Europene acoperirea furtului miliardului. „Or, asta în condițiile în care anume datorită Uniunii Europene economia Republicii Moldova a supraviețuit toți acești ani și aceste lucruri s-au înregistrat de către toți partenerii externi ai Republicii Moldova și s-a acumulat un grad destul de înalt de dezamăgire față de reprezentanții marcanți ai actualei guvernări și acest lucru deja are repercusiuni evidente asupra capacității Republicii Moldova de a avea o politică externă echilibrată, iar în condițiile actuale, la ziua de astăzi Republica Moldova are relații proaste cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii, cu România și cu Ucraina”, a conchis sursa.