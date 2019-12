VIDEO: Megaincendiu de mărimea unei metropole, scăpat de sub control în Australia; Pompierii sunt neputincioși

Un responsabil de rang înalt al pompierilor din statul australian New South Wales, Rob Rogers, a declarat că „probabil mai mult de opt incendii” s-au reunit într-un singur focar gigantic care arde pe 300.000 de hectare, mai mare decât suprafața orașului Sydney, într-o zonă cu o lungime de aproximativ 60 de kilometri. Incendiul devastează o regiune aflată la o oră de mers cu automobilul de Sydney, care resimţea acut, vineri, efectele fumului toxic. This is my less than 100 metres from my parents...

