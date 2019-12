Reporter Jurnal de Chișinău, intimidat de un polițist care nu știe ce înseamnă legea privind datele cu caracter personal

09:10

Viv Bodycote și-a expus tatuajele într-un reportaj realizat de publicația The Sun. În vârstă de 62 de ani, Viv Bodycote locuiește în Leicestershire, aproape de Nottingham, și face tot posibilul ca să-i atragă atenția lui Jose Mourinho. Chiar dacă are nepoți acasă, Viv Bodycote continuă să plătească sute de lire pe tatuaje cu chipul lui Jose Mourinho. Are în total 38 de tatuaje realizate în cinstea portughezului, iar în total a achitat circa 2000 de lire pentru toate. Primul tatuaj cu chipul lui...