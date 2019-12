Pasagerii companiei Uber au raportat peste 3.000 de agresiuni sexuale în ultimul an

18:00

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță începerea înscrierilor la programul „Study of the U.S. Institutes" (SUSI) pentru studenții proactivi, profesori și specialiști pentru vara anului 2020. Candidații trebuie să cunoască bine limba engleză, în așa fel încât să poată participa activ la programul academic. Toate costurile programului sunt acoperite de Guvernul american.