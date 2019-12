Ce branduri cunoscute pentru poluare sunt prezente în Moldova

15:10

Pe scurt Crăciunul vine anul acesta la Kaufland în atmosfera fantastică din Star Wars. Cu mottoul: „Crăciunul, mai bun ca niciodată”, Kaufland lansează o campanie promoțională dedicată sărbătorilor de iarnă într-o tematică inspirată din celebra serie de filme a lui George Lucas, care a cucerit inimile a milioane de fani de-a lungul timpului. Pe lung […] The post De Crăciun, Kaufland te invită să descoperi întregul univers Star Wars appeared first on Moldova.org.