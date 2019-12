Bunica, 2 bone și tatăl copilului participă LA CREȘTEREA LUI CHRISTIAN! Natalia Gordienko: „Am luat două bone, nu pentru că sunt super star”

15:40

Prezentatoarea TV Lilia Ojovan, alias Lilu, de câţiva ani adoră cafeaua, informează SHOK.md „În copilărie mama ne făcea ceai din flori de tei, sau romaniță (mușețel) sau din bețe de zmeura. In studenție devoram ceaiul verde. Cafeaua am început sa o savurez când am început sa muncesc la show-ul matinal “Deșteptarea” – atunci zilele mele […]