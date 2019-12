Sandu ar putea ajunge din nou deputat în parlament

08:00

Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a recunoscut că a discutat cu Vlad Filat înainte ca acesta să iasă la libertate. Această afirmație a făcut-o la emisiunea Puterea a Patra. „Am primit un mesaj că el a fost conectat la Viber. I-am scris un mesaj «Salut, tinere», după care m-a sunat. Am vorbit destul de liniștit. Nu am intrat în detalii politice. Am avut un schimb de păreri”, a povestit