video | Diacov recunoaște că hotărârile instanței erau influențate pe timpul democraților? „De câteva luni, orice decizii trebuiau să fie ale justiției”

Vlad Plahotniuc nu are dreptul să intre pe teritoriul Elveției și a Liechtensteinului în următorii zece ani. Despre aceasta scrie deputatul Blocului ACUM, Dumitru Alaiba. Potrivit parlamentarului, fostul lider democrat nu poate să o facă sub identitatea sa, dar nu și sub cea de Vladislav Novak. „Vladimir Plahotniuc nu are dreptul să intre pe teritoriul …