Chicu a avut o discuție cu un emisar din Qatar

16:10

În euforia discuțiilor despre designul radical al pick-up-ului Tesla Cybertruck, jurnaliștii străini și-au amintit povestea „submarinului” Lotus Esprit din filmul James Bond The Spy Who Loved Me filmat în anul 1977. Elon Musk a cumpărat acest vehicul în 2013 pentru aproape un milion de dolari, deși fostul proprietar al Esprit-ului l-a achiziționat cu doar 100 [...]