Bani europeni pentru implementarea Acordului de Asociere

Fostul ministru al Economiei, Vadim Brînzan, susține că Republica Moldova poate să rămână fără gaze naturale de la 1 ianuarie, din cauza unor „abordări populiste” venite din partea președintelui Igor Dodon și a Guvernului.Brînzan susține că problema putea fi rezolvată dacă la 12 noiembrie, când a fost demis Guvernul, ar fi fost lăsat să aibă întrevederile programate cu omologii săi din România și Ucraina, la Isaccea și Orlovka. La întrevederi ar fi urmat să participe și directorii companiilor Naftogaz Ucraina, Transgaz România și Moldova Gaz, pentru a finaliza detaliile tehnice și contractuale de furnizare a gazelor pe perioada de iarnă.„Dar, în locul acestei întâlniri, am petrecut ziua în Parlament, ascultând aberațiile membrilor partidelor socialist și pedist, despre economia care „colapsează” și asistența socială care „dispare”. Această întâlnire care urma să aibă loc pe 12 noiembrie culmina munca echipei mele din Minister de 5 luni, inclusiv cu întâlniri 4-partide (Republica Moldova, Ucraina, Romania și Bulgaria) organizată cu suportul și implicarea directă a partenerilor noștri din SUA și UE; ședințele de lucru cu ministrul rus al energiei la Moscova; negocierile cu omologii mei ucraineni, bulgari și români; negocierile cu Naftogaz Ucraina, Transgaz Romania, și Gazprom; ședințele de lucru la Bruxelles cu comisarii europeni responsabili de domeniul energetic și cele de la Vilnus cu Secretarul de Stat al SUA pe energie – toate cu scopul determinării și implementării soluțiilor de alternativă în cazul sistării tranzitului de gaze prin ruta tradițională în urma expirării contractului cu Gazprom și în lipsa unei înțelegeri pe marginea contractului de tranzitare între Gazprom și Naftogaz Ucraina”, menționează Brînzan într-un comentariu pe Facebook.Acesta a mai menționat că „promisiunea Federației Ruse dată Președintelui Dodon că vom avea gaze la iarnă ne încălzește inimile, dar nu și casele”, iar situația ar fi una destul de gravă.„Împreună cu echipa am identificat și eram pe cale să finalizăm realizarea a două soluții de alternativă pentru această iarnă – livrarea în regim revers pe la sud (Isaccea) a 12.4 mm m3 de gaze pe zi prin ruta Transbalcanica și aproximativ 5 mm m3 pe zi pe la nordul republicii prin Naftogaz Ucraina (Republica Moldova are nevoie de aproximativ de 17-18 mm m3 de gaze pe zi pentru ambele maluri pe perioada de iarnă). Iar în cazul targiversării lansării gazoductului Turkstream (firul 2) care urma sa alimenteze ruta Transbalcanică in regim revers, era planificat să procurăm toată cantitatea necesara de la Naftogaz Ukraina. Pentru aceasta am început discuțiile cu BERD pentru a finanța în regim de urgență această tranzacție. BERD s-a mobilizat într-un timp extraordinar de scurt, datorită insistenței, perseverenței și încrederii in echipa noastră guvernamentală. Plus la aceasta, am identificat surse bugetare de aproximativ 40 milioane dolari care ar fi fost o soluție temporară pentru procurarea volumului de gaze suficient pentru 3-4 săptămâni in ianuarie în cazul targiversării lansării gazoductului Turkstream (firul 2) sau în cazul apariției unor probleme tehnice neprevăzute legate de aprovizionare cu gaze în regim revers. Dupa demiterea guvernului Sandu, i-am dorit succes așa numiților „stataliști” (vorba Președintelui Dodon) la negocierile cu partenerii români și ucraineni. Se pare că nici discursurile prietenoase cu ocazia zilei României nu îl mai ajută pe Președintele Dodon sa salveze situația datorită relațiilor ostile față de partenerii din regiune pe care le-a “cultivat” pe parcursul anilor prin ruperea hărților și recunoașterea ocupației ilegale a unor regiuni ucrainene”, precizează Vadim Brînzan.Fostul ministru a mai menționat că s-a oferit să oferit să finalizeze tratativele pentru soluționarea problemei aprovizionării cu gaze, dar că nimeni nu l-a contactat.„Unde suntem azi? Președintele rus a anunțat recent că urmează să lanseze Turkish Stream 2 împreună cu omologul său turc în a doua săptămână a lui ianuarie. Chiar dacă asta are loc, Republica Moldova va fi fără gaz începând cu 1 ianuarie. Înțeleg că nici Guvernul „tehnocrat” și nici Președintele Dodon nu au reușit să se înțeleagă încă cu companiile ucrainene despre livrarea gazelor prin nordul republicii. Și nici bani în buget nu au datorită cadourilor populiste de la “Mos Gerilă” la Anul Nou, și finanțarea în minus de la partenerii din UE și SUA. Populismul, lipsa de profesionalism și mediocritatea Guvernului Dodon – toate au un preț. Din păcate, acest preț urmează să-l plătim noi, cetățenii Republicii Moldova”, a încheiat Brînzan.