Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susţine că a mers la București invitat de edilul Gabriela Firea

11:30

Procurori federali americani l-au interogat pe încă un director executiv al companiei ucrainiene de stat Naftogaz, în investigația care îl vizează pe avocatul particular al președintelui Donald Trump, Rudy Giuliani.Directorul executiv al companiei Andryi Koboliev s-a întâlnit de bună voie cu procurorii americani la Londra, a informat agenția AP, citind persoane care cunosc cazul, dar care și-au păstrat anonimatul.În noiembrie, procurorii americani s-au întâlnit la New York cu un alt director executiv al companiei, Andrei Favorov. Procurorii americani investighează dacă Rudy Giuliani a încălcat legislația americană privind acțiunile de lobby și finanțarea partidelor.Aceste întâlniri arată că investigația procurorilor americani se extinde asupra afacerilor domnului Giuliani și ale asociaților săi, Lev Parnas și Igor Fruman, care au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni financiare, conspirație, falsificări de probe și declarații false.Rudy Giuliani neagă că ar fi făcut parte din eforturile asociaților săi de a face afaceri cu gaze în Ucraina.Pe de altă parte Rudy Giuliani a fost pe 3 și 4 decembrie în Ungaria și Ucraina pentru a discuta cu procurori despre presupusele afaceri ale fostului vicepreședinte american Joe Biden și despre presupusa implicare a Ucrainei în alegerile americane din 2016. Rudy Giuliani este citat de New York Times cu declarația că „fiind un bun avocat, adun probe pentru apărarea clientului împotriva unor acuzații false”. Camera Reprezentanților din Congresul american investighează acțiunile președintelui Donald Trump în legătură cu Ucraina pentru posibila suspendare a sa din funcție.Președintele Donald Trump susține că nu a încălcat nici o lege și că întreaga acțiune declanșată de opoziția democrată ar fi „o vânătoare de vrăjitoare”.Giuliani s-a întâlnit cu importanți procurori ucraineni pentru un film documentar care să „demonteze” argumentele democraților pentru suspendarea președintelui american.Trei foști procurori generali ucraineni, Yuri Luțenko, Viktor Șokin și Konstantin Kulik împărtășesc opiniile republicanilor. Despre toți trei s-a scris că ar fi fost implicați în cazuri de corupție.Luțenko este investigat pentru abuz în serviciu, iar Kulik este suspectat că nu a dat un important test profesional, obligatorii pentru funcțiile pe care le-a deținut.Cei trei au promovat, în mod și grade diferite, informațiile legate de fiul lui Joe Biden și afacerile acestuia în Ucraina, dezinformări despre fosta ambasadoare americană la Kiev, Marie Yovanivici sau în apărarea lui Paul Manafort, fostul președinte de campanie electorală a lui Donald Trump, condamnat deja de justiția americană.