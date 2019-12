Începe săptămîna limbii și culturii ruse

14:00

Maestrul Eugen Doga mai are un motiv de bucurie pentru că piesele sale fac înconjurul lumii. Două dintre ele au fost incluse într-un top al celor mai bune 200 de melodii clasice, transmite Noi.md. Clasamentul este făcut de site-ul HistoryRundown. Cele două piese care au fost incluse în top: Poziția 83. Eugen Doga - Gramofon Poziția 94. Eugen Doga- My Sweet and Tender Beast Eugen Doga s-a născ