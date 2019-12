Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu primarul sectorului 1 al municipiului București, Daniel Tudorache

12:30

Încă de ieri, 4 Noiembrie, mai multe redacții au primit pe mail-uri materiale compromițătoare despre șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Scrisoarea a ajuns astăzi și pe e-mail-ul redacției Moldova24. După o serie de ezitări am decis sa o publicam fără intervenții in conținutul acesteia, dar sa cerem totodata pe aceeași cale o reacție oficială de la PG și respectiv Viorel Morari, pe care le vom publica in momentul in care vom intra in posesia acestora. Sursele noastre au declarat ca scrisoarea ar putea face parte dinte-un scenariu mai amplu prin care se dorește înlăturarea lui Morari de către o alta grupare din sistemul Procuraturii, dar ca totodata cele relatate sunt probate in cadrul unor investigații interne realizate de Procuratura Municipală și PG unde ar fi existat anchete interne pe numele lui Morari. Stimați jurnaliști, Stimați membri ai CSP, Stimate domnule Procuror General,Din motive simple de înțeles, prefer să rămân anonim, până când voi fi convins de siguranța sistemului organelor de anchetă și judiciare.Între timp, am dedicat puțin efort pentru a expune câteva din episoadele colectate pe parcursul ultimilor 2 ani, care se referă la legăturile complexe formate de procurori și încercarea acestora de a prelua controlul asupra proceselor economice și politice din țară. Un grup organizat a procurorilor, cu scop clar definit de îmbogățire personală. Unii dintre ei au percepții schizofrenice despre cum ar trebui să arate procuratura și cum ar trebui să influențeze procesele în țară.Astăzi, o să dedic mai multă atenție dlui Viorel Morari, procuror șef al procuraturii anticorupție. Dar, vă propun și câteva elemente din viitoarele publicații.VIOREL MORARI – îmbogățire, abuz de putere, etcEpisod 1. Când Morari cu Chitoroagă se bat, al treilea – Tranga, câștigă. Un episod despre care puțini cunosc, dar de aici a începutColaborarea și relația lui Nicolae Chitoroagă cu Viorel Morari au rădăcini lungi în timp. Prima confruntarea a avut loc în 2009, când Filat încearcă să pună mâna pe afacerea lui Andrei Tranga (care într-adevăr este și a fost protejat de Grigore Karamalak (alias Bulgaru), iar în perioada comunistă încă și de Oleg Voronin ) cu ajutorul procuraturii pentru combaterea criminalității organizate condusă de mentorul și protectorul lui Viorel Morari – Nicolae Chitoroagă (care era la CCCEC). La acea perioadă, Viorel Morari s-a implicat pentru a remedia acel conflict, iar urmare eforturilor sale Filat a câștigat câteva milioane, Tranga a rămas proprietar, iar Morari – satisfăcut și el în plan financiar, dar în relația sa cu Chitoroagă apar primele fisuri. Fisurile s-au transformat, între timp într-o adevărată bătălie între clanurile de procurori, iar recent Chitoroagă a fost reținut pentru iazul fratelui său, care s-a dovedit a fi – “îmbogățire ilicită”, iazul la care de altfel a fost și Viorel Morari de mai multe ori, chiar și cu familia.Episod 2. MiliardulA. În dosarul miliardului furat, au fost audiați și interogați de către procurorii anticorupție 22 de angajați de la „Finpar-invest” (firmă lui Plahotniuc), dar nu și patronul ei din perioada vizată (adică 2012-2013) Ghenadie Sajin – ex-președinte al raionului Ialoveni și confident al lui Vlad Plahotniuc. Enigma se dezleagă ușor, dacă avem în vedere faptul, că Ghenadie Sajin care era șef la Inspecția în Construcții era șeful lui Nicolae Moroi – cumnatul lui Viorel Morari (căsătorit cu sora soției lui Morari – Ana Moroi). Anume Sajin a contribuit la numirea lui Nicolae Moroi în funcția de specialist principal la Inspecția de Stat în Construcții.B. Soția și fiul lui Moroi sunt stabiliți la Londra într-un apartament care costă câteva sute de mii de euro. Gurile rele susțin că el ar fi fost cumpărat inclusiv cu contribuția financiară a lui Viorel Morari („salariul” lunar suplimentar primit în plic de la Plahotniuc – 7 mii dolari și „comisioanele” obținute prin șantaj, pornirea și clasarea ilicită a dosarelor) și veniturile „cinstite” obținute în urma activității lui N. Moroi (protejat de Morari) în funcția de specialist principal la ISC și mai apoi în calitate de diriginte de șantier și responsabil tehnic la construcția unor blocuri locative în Chișinău. Edificiile de pe bulevardul Moscovei, colț cu str. Matei Basarab, str. G. Meniuc 9/1 și Lacului 34, ridicate sub conducerea lui N. Moroi, au fost date în exploatare cu grave încălcări a legislației și normelor. Acestea sunt doar trei din peste zece de acest gen. În acest sens, au fost trimise plângeri și demersuri în multiple instanțe, inclusiv și la Procuratura Anticorupție, dar Viorel Morari ține la control derularea anchetei și investigațiilor.C. Simțind o astfel de protecție din partea cumnatului Morari, Nicolae Moroi a uitat să se împartă cu superiorii, fapt care i-a supărat pe șeful său Ghenadie Sajin și adjunctul acestuia Veaceslav Potop, cărora nu le convenea excesul de independență din partea subalternului său Nicolae Moroi. După discuția lui Moroi cu Viorel Morari, în luna februarie 2019 Veaceslav Potop este reținut de Procuratura Anticorupție pentru ”corupere pasivă”. Totodată, nu i-a ajuns curaj lui Viorel Morari să-l rețină și pe Sajin, căruia i-a instalat și tehnică specială în biroul de serviciu, dar pe care Sajin a găsit-o și a fugit cu ea la Plahotniuc să se plângă pe Morari. Dosarul pe Potop se prăfuiește în continuare în safeul lui Morari, și nu doar el știe de ce.Episod 3. Încă din domeniul construcțiilorTot din domeniul construcțiilor, merită menționată schema “prieteniei” dintre Viorel Morari și finul de cununie Mihai Ivanov cu compania de construcții Inamstro SRL, care au elaborat o schema de legalizare a diferitor aspecte ilegale în construcții. Astfel, Mihai Ivanov înregistra în Registrul 1 al Procuraturii Anticorupție un material pe un teren “acaparat ilegal” de Inamstro sau pe încălcările admise la edificarea construcției, adică dacă acea construcție nu corespundea cu autorizația de construcție (un etaj mai mult, încălcări la amplasarea construcției în teren, lipsa parcării, etc). Ca urmare, PA emitea o ordonanță de neîncepere a urmăriri penale pe acest fapt constatând lipsa elementelor componenței de infracțiune. Astfel, în baza ordonanței de neîncepere a urmăriri penale compania de construcții putea deja să acționeze legal și puteaobține procesul verbal de recepție finală a blocului respectiv.Stația de eolieneViorel Morari, prin intermediul fratelui său (Oleg Morari) deține o afacere de 3 stații eoliene și o pregătește de lansare pe cea de a patra. Compania prin care sunt administrate eolienele se numește IRAROM- Grup SRL (IRAROM = Morari, citit invers), aceasta fiind fondată de cumnata sa Eugenia Morari, iar fratele său fiind administratorul companiei.Chiar de la începutul afacerii, Oleg Morari apelând la numele și intervențiile fratelui său, a forțat primăria locală să-i atribuie prin încălcarea prevederilor legale a unui teren pentru construcția unei stații eoliene, care și acum are deficiențe și din cauza căreia satul este supus în permanență unor întreruperi sistematice de curent electric. Astfel, chiar dacă inițial consiliul votase împotriva atribuirii terenului pentru eoliene, peste o săptămână a fost convocată ședința extraordinară a consiliului local și consilierii au votat unanim această decizie.La moment, frații Morari dețin 3 stații eoliene și se pregătesc pentru instalarea celei de-a 4a.Pregătirile pentru instalarea celei de-a patra stații ai fraților Morari sunt în toi:Un aspect interesant este că IRAROM-Grup SRL a încercat să evite declararea la vamă a celor 900 mii de euro, pe care urma să-i plătească producătorului german pentru achiziționarea a trei stații de acest tip. Vameșii, care s-au opus ilegalității în acest caz, au fost ulterior reținuți de către PA în baza unor dosare intentate în regim de urgență.Aproximativ, după același scenariu a pătimit și fostul Director RED Nord-Vest în 2017, care nu a fost tare receptiv la solicitările de a contribui cu resursele întreprinderii de stat la dezvoltarea stațiilor eoliene în regiune.Stația PECOFamilia Morari deține și o stație Peco la intrarea în satul de baștină (satul Țaul) a fraților Morari. Stația de asemenea a fost construită cu ilegalități legate de terenul și normele de amplasare a acesteia.Vento (Tirex)Interesant este faptul că doi ani în urmă rețeaua Vento (Tirex) ar fi dorit să construiască în apropierea stației Peco a familiei Morari, o altă stație de alimentare cu petrol. Astfel, Viorel Morari, folosindu-se de comunicarea sistematică cu Plahotniuc și manipulând informațiile în modul în care îi convenea, s-a ajuns la situația că co-proprietarii Vento sau trezit cu dosar penal și unul dintre ei a stat în arest 12 luni pentru ”spălare de bani”.Atenție aparte în toată această poveste îl merită și procurorul care s-a ocupat de acest caz la indicația lui Morari – Roman Statnîi, care a avut și el motive personale și de afaceri familiale să se răfuiască cu administratorii rețelei Vento. Tot Statnîi este procurorul care s-a ”clarificat” prin dosare penale și cu vameșii de la Nord.Skoda Superb la prețul de 30.000 EuroÎn 2019, Viorel Morari a achiziționat pe numele unui terț un automobil nou Șkoda Superb la prețul de 30.000 Euro. Valoarea inițială a automobilului era de 36.500 Euro. Viorel Morari a ales personal automobilul și a negociat reducerea. Automobilul respectiv este folosit de Morari, acesta fiind zilnic parcat în parcarea CNA. Valoarea automobilului, chiar și la preț redus, depășește veniturile declarate ale lui Viorel Morari.Deplasări oficiale cu familiaÎn perioada 2018-2019, Viorel Morari și-a luat de minim 5 ori familia în deplasările de serviciu, achitând cash biletele suplimentare de avion și hotelul. Sursa acestor cheltuieli cash nu se cunoaște.Conturile offshoreUn apropiat de-a lui Viorel Morari, pe nume Patrașcu Vadim, care locuiește în Principatul Lihtenstein, se ocupă de administrarea conturilor offshore ale lui Morari. Potrivit laudelor lui Patrașcu, cumulativ conturile ar ajunge la suma de peste 1,6 milioane Euro.Frăția procurorilor pentru combaterea traficului de ființe umane și a procuraturii anticorupție1. Eduard Bulat – Adjunct al procurorului general interimar – fost șef a lui Dumitru Robu și Dorin Compan. Din 2010 – procuror, șef al Secției combatere trafic de ființe umane a Procuraturii Generale.Minciunile despre avere: sursa 1 și sursa 2Eduard Bulat a încercat să împiedice desemnarea noului procuror general și a înaintat pe 26.11.2019 Ministerului Justiției o cerere de chemare în judecată prin care a contestat desfășurarea concursului pentru preselectarea candidaților la șefia Procuraturii Generale, precum și rezultatele acestui concurs.2. Dumitru Robu – procuror general interimar. Fost subaltern al lui Eduard Bulat și Viorel Morari.CV și averea lui Dumitru Robu: https://unimedia.info/ro/news/7a2f4a8ea6f52be5/cv-ul-si-averea-condidatului-pentru-functia-de-procuror-general-interimar-dumitru-robu.htmlDumitru Robu este procurorul pe caz în dosarul parcărilor cu plată pe numele fostului primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, despre care acesta a declarat că este un dosar fabricat la comanda lui Vladimir Plahotniuc.3. Dorin Compan – Procuror șef interimar la PCCOCS. A fost numit în funcție de către Dumitru Robu. A fost subaltern al lui Eduard Bulat și Viorel Morari.De menționat că, în temeiul raportului procurorului-șef al secției combatere trafic de ființe umane a PG, Eduard Bulat, actual procuror șef adjunct al PG, Colegiul disciplinar a inițiat procedura privind stingerea înainte de termen a sancțiunii disciplinare aplicate procurorului Compan.Activând la PA, a gestionat în ultimii ani mai multe dosare de rezonanță. De asemenea, în perioada în care a activat la PA, procurorul Compan a beneficiat de mai multe donații generoase.4. Viorel Morari – Procuror Șef la Procuratura Anticorupție. A fost șeful lui Dumitru Robu și Dorin Compan. Dumitru Robu în condiții bizare l-a repus în funcție pe Viorel Morari.De menționat că din surse de la PG, una din condiții pentru repunerea în funcție a lui Viorel Morari a fost ca finul și subalternul acestuia – procurorul PA Mihail Ivanov să nu expedieze în judecată dosarul care vizează procurorii de la Ciocana – Eugen Tifoi și Roman Clim (cumătrul lui Dumitru Robu). Chiar dacă până la revenirea lui Morari în funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție deja era semnat procesul verbal despre informarea privind terminarea urmăririi penale și procesul verbal de prezentare a materialelor, după expirarea a mai mult de trei luni, cauza penală încă nu a fost expediată în instanța de judecată.Procurorii de măsuri speciale a lui Viorel Morari5. Mihail Ivanov – procuror în Procuratura Anticorupție. Finul de cununie și apropiat a lui Viorel Morari.Ivanov instrumentează dosarul penal în care sunt vizați procurorii oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Eugen Tifoi şi Roman Clim (cumătrul lui Dumitru Robu).Minciuni despre avere: sursa 1 și sursa 26. Victoria Furtună – procuror în Procuratura Anticorupție. Apropiata lui Viorel Morari.A instrumentat dosarul ex-ministrului Transporturilor, Iurie Chirinciuc, precum și de dosarul lui Dorin Chirtoacă.Minciuni despre avere: sursă 1, sursă 2 și sursă 37. Roman Statnîi – procuror în Procuratura Anticorupție. Apropiat și prieten a lui Viorel Morari. A instrumentat dosarul Vento și s-a specializat pe dosare legate de vameși.Minciuni despre avere.8. Vladislav Bobrov – Apropiat a lui Viorel Morari. Bobrov a fost reangajat de către Viorel Morari în cadrul PA. Vladislav Bobrov a instrumentat dosarul fostului deputat Chiril Lucinschi. Numele lui Bobrov apare alături de cel al lui Viorel Morari în scandalul legat de dosarul omului de afaceri Andrei Tranga.Minciuni despre avere: sursă 1 și sursă 29. Mariana Botezatu – Apropiată a lui Viorel Morari. Instrumentează dosarele Marinei Tauber și Reghinei Apostolova. A instrumentat dosarul mitei de la ASEM și dosarul celor cinci magistrate.Minciuni despre avere.10. Octavian Iachimovschi – Apropiat a lui Viorel Morari. A devenit cunoscut prin dosarul Sandulachi – NegruțăMinciuni despre avere:http://crimemoldova.com/news/investiga-ii/dona-ii-salvatoare-pentru-procurorii-anticorup-ie/http://www.jurnal.md/ro/news/e95077a34b19fbad/cum-traiesc-procurorii-anticoruptie-in-moldova-donatii-grase-fara-numar-case-cadou-masini-pe-gratis-credite-fara-dobanda.html11. Grigore Niculiță – Apropiat a lui Viorel Morari. A devenit cunoscut prin faptul că a emis ordonanța de clasare a dosarului pe numele lui Gheorghe Stamate, soțul ex-ministrei justiției Olesea Stamate. De asemenea, site-urile de investigații susțin că procurorul Grigore Niculiță este soțul judecătoarei din Chișinău, Veronica Jomiru-Niculiță.Minciuni despre avere.12. Victor Furtună – Apropiat a lui Viorel Morari și cumnat a lui Dorin Compan. A devenit cunoscut prin instrumentarea unuia dintre dosarele lui Veaceslav Platon. De asemenea, Victor Furtună este procurorul de caz a lui Nicolae Chitoroagă, fostul procuror șef al PCCOCS. Deși nu este vizat în materialele de investigație privind averea procurorilor, acesta totuși declară 2 apartamente, unul în proprietate, iar altul în posesie.13. Niculae Mătăsaru – Apropiat a lui Eduard Bulat, activând din 2008 până în 2017 în Secția combatere trafic de ființe umane a PG. În februarie 2019 Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea lui Nicolae Mătăsaru în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție. Anterior, în 2017, Mătăsaru a fost retrogradat din funcție, prin transferul din funcția de procuror de la PG în funcția de procuror într-o procuratură teritorială.Deși nu este vizat în materialele de investigație privind averea procurorilor, acesta totuși declară 2 apartamente în proprietate obținute prin contract de investiție, precum și un automobil Mercedes obținut prin contract de posesie/folosință din anul 2016Supunerea procurorilor și judecătorilorMai jos este extras din chatul procurorilor anticorupție, care la indicațiile neformale ale lui Viorel Morari urmează să inițieze măsuri speciale de investigație (MSI), acestea fiind filarea, interceptarea telefoanelor, etc. Atragem atenția asupra caracterului special pe care îl are Victoria Furtună, propunând – “măsuri serioase de investigație”… De asemenea, merită menționată indicația lui Viorel Morari de pornire a măsurilor speciale de investigație chiar și până la pornirea urmăriri penale. Cazul judecătorilor de la CiocanaPe data de 2 decembrie 2019, la ora prânzului Ziarul de Gardă publică Scrisoarea unui grup de magistrați care acuză procurorii de presiuni, acuzând practicile prin care ar fi intimidați (https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-scrisoarea-unui-grup-de-magistrati-care-acuza-procurorii-de-presiuni-practicile-prin-care-ar-fi-intimidati).După prânz, Viorel Morari solicită prin chatul procurorilor anticorupție informații despre cine din procurori are procese penale pe judecătorii de la Ciocana.