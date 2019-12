Mihai Popșoi: „Foștii judecători constituționali nu s-au prezentat în comisia de anchetă privind tentativa de puci anticonstituțional”

09:15

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Bucuresti 99, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. 1 Mai, 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 4 str-la, 31 August 1989, 9 Mai, Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun str-la, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Basarabia , Boris Glavan, Boris Glavan 1 str-la, Chişinăului, Chişinăului 1 str-la, Chişinăului 2 str-la, Chişinăului., Cibotaru V. , Codreanu , Constantin Stamati, Constantin Stere, Dacia, Dacia str-la, Dimitrie Cantemir, G. Ureche, Gheorghe Madan, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs 1 str-la, Ion Soltîs 2 str-la, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin 1 str-la, Iurie Gagarin 2 str-la, Iurie Gagarin 3 str-la, Iurie Gagarin 4 str-la, Kiev , Kiev 1 str-la, Kiev str-la, Livezilor , Livezilor 1-str-la, Livezilor 2-str-la, Livezilor 3 str-la, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Precupa , Serghei Lazo, Straseni , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt st-la, Tinereţii, Trandafirilor , Truseni , Truşeni, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Vasile Lupu 3 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 3 str-la, 27 August 4 str-la, Andrei Doga, Constantin Stere, Dimitrie Cantemir, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Truşeni, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 3. Chişinău, sectorul Centru: str. Alexandru cel Bun 20, 36, în intervalul de timp între 09:30 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Măcieșilor 21, 21/4, Miorița 22, 28-42, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Columna 42, Ismail 47, 999, Mitr. Varlaam 46, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Ismail 84, 86/4, 999, Columna 999, în intervalul de timp între 13:00 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Vladimir Korolenko 8, în intervalul de timp între 10:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Acad. A. Saharov 1, 3, 11/1, Branistii 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, N. Dimo 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, 999, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. Kiev 3, in intervalul de timp, intre, 13:00– 14:00 pentru conectarea consumatorului nou 5. Anenii Noi: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu str, Concilierii Naţionale, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Soltîs, Luceafărul, Speranţa, Vasilii Jukovski parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Alexandr Puşkin, Ceapaev, Maxim Gorki, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Florilor, Speranţa, Timireazev, Vişinilor, 8 Martie, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Bulboaca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Delacău: str. Alexandru Cel Bun, Delacau parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 6. Basarabeasca: s. Bașcalia: str. Boris Glavan, Păcii, Bașcalia, Tineretului, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Bașcalia: str. Viilor, Victoria, Ștefan cel Mare parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 7. Cahul: s. Crihana Veche parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Alexandru Ioan Cuza parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Cantemir: s. Lărguţa parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Comrat (UTA Găgăuzia): str. Boris Glavan, 40 Let Octeabrea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cişmichioi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Gaidar: str. 40 let Octeabrea, Grigore Cotovschi, Lenin, Novaea, Novîi str-la, Suvorova, Şcolinaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beşalma: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 40 Let Octeabrea, Bogdan Hmelniţki, Bogdan S., C.Bodura, C.Bodura str-la, Casîm, Ceapaev str-la, Chesea M., Cicalova, Colhoznaea, Cutuzova, D.Caracebana, Grigore Cotovschi, Hederlez, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Miciurin, Mira, Mira str-la, Novaea, Pobeda, Pobeda str-la, Beșalma, Serghei Lazo, Taras Şevcenco, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 10. Călăraşi: s. Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sadova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Săseni parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Căuşeni: str.Burebista, Dacia, Decebal, Malul Ştirbului, Mioriţa, Pietre Vechi str-lă, Troianus , Ursoaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ucrainca parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 12. Criuleni: s. Holercani parțial, în intervalul de timp între 07:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cosernița parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Izbiște,partial in intervalul de timp, intre, 08:55– 10:30 pentru conectarea consumatorului nou s. Dubăsarii Vechi, partial in intervalul de timp, intre, 15:00– 16:30 pentru conectarea consumatorului nou 13. Hînceşti: s. Holercani parțial, în intervalul de timp între 07:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cosernița parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru cel Bun,Chişinăului,Cogîlnic,Cuza-Vodă,Gheorghe Coşbuc,Gheorghe Coşbuc str-la,Serghei Lazo, partial in intervalul de timp, intre, 15:15– 17:10 pentru conectarea consumatorului nou s. Lăpușna: str. 50 Let Octeabrea,Alexandru Lăpuşneanu,Hînceşti,Ioana Iakir,Pobeda,Rîndunelelor,Sfatul Ţării,Sovetov,Sovetov str-la,Şelepukina,Teilor ,partial in intervalul de timp, intre, 09:50– 11:50 pentru conectarea consumatorului nou 14. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun 5/5 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru cel Bun 9057 parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alexandru cel Bun, Andrei Vartic, Braşov, Brăila, Constanţa, Ialoveni, Merilor, Nicolae Bălcescu, Nucarilor, Suciava, Traian parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dănceni parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Costești: str. Cucorilor 28 parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Nisporeni: str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoriei, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Tineretului, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vărzărești: str. Vărzărești, Ovidiu Creangă parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 16. Orhei: s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 08:55 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Vîșcăuți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Step-Soci: str. Boris Glavan,Mihai Eminescu,Stepi-Socii,Tineretului,Vasile Lupu ,partial in intervalul de timp, intre, 09:00– 10:00 pentru conectarea consumatorului nou 17. Străşeni: str. Orheiului, Dragoș Vodă, Miron Costin, Maria Cebotari parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str.Trandafirilor,Alexei Şciusev, Andrei Jereghi, Aron Pumnul, Dimitrie Cantemir, Grigore Ureche, Mitropolit Varlaam, Petru Rareş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea str-la parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vorniceni: str. Tineretului, Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 18. Ştefan Vodă: s. Semionovca parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Brezoaia: str. Comsomoliscaea, Hersonscaea, Jirnovaea, Lenin, Molodejnaea, Nadrecinaea, Odesscaea, Brezoaea parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia: str.Alexandr Puşkin, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii, Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Purcari parțial, în intervalul de timp între 12:10 - 14:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Pionerscaea, Ermoclia, Semenovscaea, Suvorova, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Taraclia: s. Ciumai: str. Mihail Lomonosov, Sovetscaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 20. Teleneşti: s. Chiștelnița parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Săseni ,partial in intervalul de timp, intre, 13:00– 14:00 pentru conectarea consumatorului nou s. Bogzești, partial in intervalul de timp, intre, 11:30– 12:30 pentru conectarea consumatorului nou s. Crăsnășeni, partial in intervalul de timp, intre, 10:15– 11:15pentru conectarea consumatorului nou s. Mîndrești: str. Mîndrești, Ciuluc, Tineretului, Ștefan Cel Mare, partial in intervalul de timp, intre, 08:45– 09:45pentru conectarea consumatorului nou s. Văsieni ,partial in intervalul de timp, intre, 15:00– 16:30 pentru conectarea consumatorului nou Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.