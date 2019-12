Donald Trump va fi pus sub acuzare de Camera Reprezentanţilor

Camera Reprezentanţilor a Congresului Statelor Unite îl va pune sub acuzare pe preşedintele Donald Trump după ancheta desfăşurată, este concluzia preşedintei camerei inferioare a legislativului american, Nancy Pelosi, conform BBC, citat de digi24.ro. „Astăzi, le cer liderilor din Cameră să activeze articolele impeachment-ului (n.red – punerea sub acuzare)”, a declarat şefa Camerei Reprezentanţilor. Declaraţia vine […] Articolul Donald Trump va fi pus sub acuzare de Camera Reprezentanţilor apare prima dată în Cotidianul.

